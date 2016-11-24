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Саммит Украина-ЕС пройдет сегодня в Брюсселе

Киев • УНН

 • 10711 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Саммит Украина-ЕС пройдет сегодня в Брюсселе при участии председателя Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу евроинституции.

Саммит Украина-ЕС пройдет сегодня в Брюсселе

"В четверг, 24 ноября, председатель Европейского совета Дональд Туск будет принимать 18-й саммит Украина-ЕС. Он будет представлять ЕС вместе с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Президент Украины Петр Порошенко будет представлять Украину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры сосредоточатся на реформах и либерализации визового режима.

"Во время ноябрьского саммита может быть подтверждено предоставление 15 млн. евро на поддержку программы по борьбе с коррупцией и 104 миллионов евро на реформу государственного управления", - добавили в евроинституции.

Указано также, что встреча на высшем уровне "будет поводом поздравить недавние шаги в направлении безвизового режима для граждан Украины при поездках в ЕС и наоборот".

Совет ЕС 17 ноября согласовал свою позицию, демонстрируя свои обязательства по либерализации визового режима для Украины накануне переговоров с Европейским парламентом.

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