Саммит Украина-ЕС пройдет сегодня в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Саммит Украина-ЕС пройдет сегодня в Брюсселе при участии председателя Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу евроинституции.
"В четверг, 24 ноября, председатель Европейского совета Дональд Туск будет принимать 18-й саммит Украина-ЕС. Он будет представлять ЕС вместе с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Президент Украины Петр Порошенко будет представлять Украину", - говорится в сообщении.
Как отмечается, лидеры сосредоточатся на реформах и либерализации визового режима.
"Во время ноябрьского саммита может быть подтверждено предоставление 15 млн. евро на поддержку программы по борьбе с коррупцией и 104 миллионов евро на реформу государственного управления", - добавили в евроинституции.
Указано также, что встреча на высшем уровне "будет поводом поздравить недавние шаги в направлении безвизового режима для граждан Украины при поездках в ЕС и наоборот".
Совет ЕС 17 ноября согласовал свою позицию, демонстрируя свои обязательства по либерализации визового режима для Украины накануне переговоров с Европейским парламентом.