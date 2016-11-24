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Саміт Україна-ЄС пройде сьогодні у Брюсселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Саміт Україна-ЄС пройде сьогодні у Брюсселі за участю голови Європейської ради Дональда Туска, президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і Президента України Петра Порошенка, передає УНН з посиланням на прес-службу євроінституцій.

Саміт Україна-ЄС пройде сьогодні у Брюсселі

"У четвер, 24 листопада, голова Європейської ради Дональд Туск прийматиме 18-й саміт Україна-ЄС. Він представлятиме ЄС разом з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Президент України Петро Порошенко представлятиме Україну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лідери зосередяться на реформах і лібералізації візового режиму. 

"Під час листопадового саміту може бути підтверджено надання 15 мільйонів євро на підтримку програми щодо боротьби з корупцією і 104 мільйони євро на реформу державного управління", - додали у євроінституції.

Вказано також, що зустріч на найвищому рівні "буде приводом привітати недавні кроки в напрямку безвізового режиму для громадян України при поїздках до ЄС і навпаки".

Рада ЄС 17 листопада погодила свою позицію, демонструючи свої зобов'язання щодо лібералізації візового режиму для України напередодні переговорів з Європейським парламентом.

Як повідомляв УНН, Україна на саміті у Брюсселі планує підписати меморандум з Євросоюзом про взаємодію в енергетичній сфері.

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