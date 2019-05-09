Саммит в Сибиу: Туск назвал угрозу глобальной политики
Киев • УНН
СИБИУ-КИЕВ. 9 мая. УНН. Нарушение принципа верховенства права является опасным трендом глобальной политики. Об этом заявил президент Совета ЕС Дональд Туск во время заключительной пресс-конференции на Неформальном саммите в Сибиу, передаёт корреспондент УНН.
"Если вы готовы защитить идею верховенства права вы можете смотреть оптимистично. К сожалению, мы говорим сегодня об опасных трендах в глобальной политике, потому что многие правительства пытаются отбросить этот принцип... Если люди об этом не беспокоятся - правительства будут его нарушать", - сказал Туск.
Туск отметил, что в некоторых странах отход от принципа верховенства права является опасным трендом.
"Нет Европы без верховенства прав - это квинтэссенция политики...Это не попытка вмешательства во внутренние дела", - добавил он.
Ранее Туск заявил, что в Европейском Союзе оценивают, какие последствия принесут выборы в Украине и готов ли новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский продолжать европейский путь развития.
Напомним, в румынском Сибиу проходит неформальный саммит глав европейских государств. В рамках которого принята совместная декларация, как сигнал о единстве Европы.