Саміт у Сібіу: Туск назвав загрозу глобальної політики
Київ • УНН
СІБІУ-КИЇВ. 9 травня. УНН. Порушення принципу верховенства права є небезпечним трендом глобальної політики. Про це заявив президент Ради ЄС Дональд Туск під час заключної прес-конференції на неформальному саміті в Сібіу, передає кореспондент УНН.
"Якщо ви готові захистити ідею верховенства права ви можете дивитися оптимістично. На жаль, ми говоримо сьогодні про небезпечні тренди в глобальній політиці, тому що багато урядів намагаються відкинути цей принцип ... Якщо люди про це не турбуються - уряду будуть його порушувати", - сказав Туск.
Туск зазначив, що в деяких країнах відхід від принципу верховенства права є небезпечним трендом.
"Немає Європи без верховенства прав - це квінтесенція політики ... Це не спроба втручання у внутрішні справи", - додав він.
Раніше Туск заявив, що в Європейському Союзі оцінюють, які наслідки принесуть вибори в Україні і чи готовий новообраний Президент України Володимир Зеленський продовжувати європейський шлях розвитку.
Нагадаємо, в румунському Сібіу проходить неформальний саміт глав європейських держав. У рамках якого прийнята спільна декларація, як сигнал про єдність Європи.