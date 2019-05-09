Саміт у Сібіу: Туск назвав загрозу глобальної політики

ukru
22 березня, 17:51 • 59059 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 107586 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 94659 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 95556 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 74680 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100034 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150165 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167438 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154428 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242813 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.6 м/с
67 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 31843 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 27305 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 36778 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 34442 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 21640 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159743 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242812 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206827 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191840 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 51325 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 47920 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 64501 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 42777 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 76846 перегляди
Актуальне
Саміт у Сібіу: Туск назвав загрозу глобальної політики

Саміт у Сібіу: Туск назвав загрозу глобальної політики

Київ • УНН

 • 9404 перегляди

СІБІУ-КИЇВ. 9 травня. УНН. Порушення принципу верховенства права є небезпечним трендом глобальної політики. Про це заявив президент Ради ЄС Дональд Туск під час заключної прес-конференції на неформальному саміті в Сібіу, передає кореспондент УНН.

"Якщо ви готові захистити ідею верховенства права ви можете дивитися оптимістично. На жаль, ми говоримо сьогодні про небезпечні тренди в глобальній політиці, тому що багато урядів намагаються відкинути цей принцип ... Якщо люди про це не турбуються - уряду будуть його порушувати", - сказав Туск.

Туск зазначив, що в деяких країнах відхід від принципу верховенства права є небезпечним трендом.

"Немає Європи без верховенства прав - це квінтесенція політики ... Це не спроба втручання у внутрішні справи", - додав він.

Раніше Туск заявив, що в Європейському Союзі оцінюють, які наслідки принесуть вибори в Україні і чи готовий новообраний Президент України Володимир Зеленський продовжувати європейський шлях розвитку.

Нагадаємо, в румунському Сібіу проходить неформальний саміт глав європейських держав. У рамках якого прийнята спільна декларація, як сигнал про єдність Європи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,216.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.29