Саміт у Сібіу: Туск назвав загрозу глобальної політики

"Якщо ви готові захистити ідею верховенства права ви можете дивитися оптимістично. На жаль, ми говоримо сьогодні про небезпечні тренди в глобальній політиці, тому що багато урядів намагаються відкинути цей принцип ... Якщо люди про це не турбуються - уряду будуть його порушувати", - сказав Туск.

Туск зазначив, що в деяких країнах відхід від принципу верховенства права є небезпечним трендом.

"Немає Європи без верховенства прав - це квінтесенція політики ... Це не спроба втручання у внутрішні справи", - додав він.

Раніше Туск заявив, що в Європейському Союзі оцінюють, які наслідки принесуть вибори в Україні і чи готовий новообраний Президент України Володимир Зеленський продовжувати європейський шлях розвитку.

Нагадаємо, в румунському Сібіу проходить неформальний саміт глав європейських держав. У рамках якого прийнята спільна декларація, як сигнал про єдність Європи.