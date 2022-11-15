Саммит G20: Макрон побеседовал с лидером Китая о войне в Украине

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"Си Цзиньпин и я призываем к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины. Последствия этого конфликта выходят за пределы Европы, и их можно будет преодолеть благодаря тесной координации между Францией и Китаем", - написал Макрон в Twitter.

"Франция и Китай полны решимости остановить эскалацию и преодолеть последствия войны в Украине, поддержать наиболее уязвимые страны, декарбонизировать наши экономики и принять меры для защиты биоразнообразия", - отметил он.

Детали

Агентство Reuters сообщает о французских отчетах о встрече между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его китайским коллегой Си Цзиньпином, в которых говорится, что они подтвердили свою твердую позицию по недопущению использования ядерного оружия в войне в Украине.

Вчера Белый дом обнародовал аналогичное сообщение с упоминанием о ядерном оружии после встречи Джо Байдена с лидером Китая, однако в коммюнике китайской стороны об этом речь не шла, отмечает The Guardian.