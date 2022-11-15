Саміт G20: Макрон поговорив з лідером Китаю про війну в Україні

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"Сі Цзіньпін і я закликаємо до поваги до територіальної цілісності та суверенітету України. Наслідки цього конфлікту виходять за межі Європи, і їх можна буде подолати завдяки тісній координації між Францією та Китаєм", - написав Макрон у Twitter.

"Франція та Китай сповнені рішучості зупинити ескалацію та подолати наслідки війни в Україні, підтримати найбільш вразливі країни, декарбонізувати наші економіки та вжити заходів для захисту біорізноманіття", - зазначив він.

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Агентство Reuters повідомляє про французькі звіти про зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном та його китайським колегою Сі Цзіньпіном, у яких йдеться, що вони підтвердили свою тверду позицію щодо недопущення використання ядерної зброї у війні в Україні.

Вчора Білий дім оприлюднив аналогічне повідомлення зі згадкою про ядерну зброю після зустрічі Джо Байдена з лідером Китаю, однак у комюніке китайської сторони про це не йшлося, відзначає The Guardian.