Саміт G20: Макрон поговорив з лідером Китаю про війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном та його китайським колегою Сі Цзіньпіном відбулася на полях саміту G20 на індонезійському острові Балі. За підсумками французький лідер заявив, що разом зі Сі Цзіньпіном закликає до поваги до територіальної цілісності та суверенітету України і що Франція та Китай сповнені рішучості зупинити ескалацію та подолати наслідки війни в Україні, пише УНН.
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"Сі Цзіньпін і я закликаємо до поваги до територіальної цілісності та суверенітету України. Наслідки цього конфлікту виходять за межі Європи, і їх можна буде подолати завдяки тісній координації між Францією та Китаєм", - написав Макрон у Twitter.
"Франція та Китай сповнені рішучості зупинити ескалацію та подолати наслідки війни в Україні, підтримати найбільш вразливі країни, декарбонізувати наші економіки та вжити заходів для захисту біорізноманіття", - зазначив він.
Деталі
Агентство Reuters повідомляє про французькі звіти про зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном та його китайським колегою Сі Цзіньпіном, у яких йдеться, що вони підтвердили свою тверду позицію щодо недопущення використання ядерної зброї у війні в Україні.
Вчора Білий дім оприлюднив аналогічне повідомлення зі згадкою про ядерну зброю після зустрічі Джо Байдена з лідером Китаю, однак у комюніке китайської сторони про це не йшлося, відзначає The Guardian.