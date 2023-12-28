Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь
По словам полковника Штупуна, декабрь был самым тяжелым месяцем для украинских военных на Таврическом направлении, где произошли интенсивные обстрелы Марьинки и Авдеевки.
На Таврическом направлении вчера в плен сдались 20 оккупантов
20 российских военных сдались в плен на Таврическом направлении, а украинские военные уничтожили вражескую бронетехнику.
Государственная измена и коллаборационизм: заочно будут судить экс-мэра Святогорска
Бывшему мэру Святогорска грозит пожизненное заключение за государственную измену и сотрудничество с российскими войсками; он приветствовал оккупантов в 2022 году, а после освобождения сбежал.
россия убила сотни людей: оккупанты скрывают количество погибших на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС - Associated Press
Расследование AP выявило, что россияне занизили количество жертв наводнения в Херсоне, вероятно, на сотни. Оккупанты хоронили жертв в братских могилах и контролировали выдачу свидетельств о смерти.
Авария в столичном садике: стена просела из-за выемки грунта под зданием
Выемка грунта под киевским детским садом привела к деформации стен, что привело к аварии; никто не пострадал, открыто уголовное производство.
В случае отсутствия международной помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться - Жолнович
По словам министра социальной политики Жолнович, без иностранной помощи Украина не сможет проиндексировать пенсии в 2024 году.
Минцифры реализовали 90 процентов запланированного на 2023 год
Министерство цифровой трансформации Украины достигло 90% целей цифровизации на 2023 год, включая трансформацию услуг и развитие ИТ-сектора.
Украина продолжит исследования в Антарктике: правительство приняло решение
Украина продолжает свою программу антарктических исследований до 2025 года.
Украина рассчитывает получить от Франции дополнительные современные системы ПВО и ракеты к ним
Украина ожидает от Франции передовых систем противовоздушной обороны и ракет.
Cartier, Bvlgari и Van Cleef&Arpels: в Украину под видом бусин за 60 долларов хотели завезти украшенные бриллиантами драгоценности
Киевская таможня обнаружила золотые украшения с бриллиантами, задекларированные как стальные бусины стоимостью 60 долларов США из Тайваня, среди которых роскошные бренды Cartier, Bvlgari и Van Cleef & Arpels.