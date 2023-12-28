Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь

На Таврическом направлении самым тяжелым месяцем для Сил Обороны Украины стал декабрь. Это заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона, передает УНН.

Самый тяжелый месяц, по моему личному мнению, это последний. Потому что враг все время штурмует Марьинку, Авдеевку. Несет значительные потери, но сует вперед. Пытается взять или до конца года, или есть какой-то другой срок. Но я считаю, что по количеству атак, по давлению на наши подразделения, то крайний месяц этого года самый тяжелый - сказал Штупун.

Детали

Также, по словам Штупуна, на севере Марьинки еще находятся украинские подразделения. Сейчас враг продолжает обстреливать украинские подразделения из артиллерии и пытаются давить на Новомихайловку.

Напомним,

Алексей Данилов опроверг заявления о том, что Марьинка полностью контролируется Россией, отметив, что город в значительной степени разрушен, но все еще частично удерживается украинскими силами.

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