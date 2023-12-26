Марьинки больше нет: Залужный заявил, что Силы обороны отошли на окраины

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
  •  29857 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
  •  100307 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
  •  110544 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
  •  111291 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  238095 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
  •  115021 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
  •  111802 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  117284 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  133654 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  130923 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  175426 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  343595 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  255719 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  197970 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  185355 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
marinki-bolshe-net-zaluzhnii-zayavil-chto-sili-oboroni-otoshli-na-okraini

Марьинки больше нет: Залужный заявил, что Силы обороны отошли на окраины

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 14:37  •  5134 просмотра

Read in English

По словам Главнокомандующего ВСУ, Марьинка держалась почти два года. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.

Марьинки уже нет. Украинские военные подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Об этом сообщил во время брифинга Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН.

"Мы защищаем каждый клочок нашей земли... Но жизнь наших бойцов нам важнее... Марьинка держалась почти два года... По состоянию на сегодня наши войска находятся в северной ее части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, но я могу сказать, что этого населенного пункта уже нет. Методика точно такая, как было в Бахмуте. Уничтожается улица за улицей... Мы отошли сейчас на окраину Марьинки", - рассказал Залужный.

Дополнение

25 декабря министр обороны россии сергей шойгу заявил, что рф якобы оккупировала Марьинку в Донецкой области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Мар’їнки більше немає: Залужний заявив, що Сили оборони відійшли на околиці
Maryinka is no more: Zaluzhnyi says Ukrainian Defense Forces withdrew to outskirts
Новости по теме

Марьинки больше нет: Залужный заявил, что Силы обороны отошли на окраины

По словам Главнокомандующего ВСУ, Марьинка держалась почти два года. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.

Война •   •  5134 просмотра
Марьинки больше нет: Залужный заявил, что Силы обороны отошли на окраины

На Днепропетровщине силы ПВО сбили две российские ракеты

Украинские войска сбили две российские ракеты Х-59 в Днепропетровской области.

Война •   •  8477 просмотра
На Днепропетровщине силы ПВО сбили две российские ракеты

Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 56-летний мужчина

Российские войска обстреляли центральный район Херсона, ранив 56-летнего мужчину.

Война •   •  11760 просмотра
Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 56-летний мужчина

На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение

ДТП на трассе М-14 Одесса-Мелитополь с участием грузовиков и легкового автомобиля, что привело к перебоям в движении; введено реверсное движение.

Общество •   •  10798 просмотра
На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Источники УНН сообщили, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с пророссийским политиком Евгением Мураевым в Вену. Последнего, напомним, по информации британской разведки, россия планировала назначить гауляйтером Украины, когда "возьмет Киев за три дня".

Политика •   •  29857 просмотра
Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

После уничтожения российского "Новочеркасска" в Феодосии враг усилил проверки на улицах - Центр нацсопротивления

Украинские силы уничтожили российский корабль "Новочеркасск", что привело к усилению уличных проверок россиян в Феодосии.

Война •   •  13331 просмотра
После уничтожения российского "Новочеркасска" в Феодосии враг усилил проверки на улицах - Центр нацсопротивления

Пригодность или непригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Залужный отмечает, что пригодность к военной службе определяет военная комиссия, а не статус инвалидности. Вооруженные силы стремятся набирать только тех, кто физически способен воевать.

Общество •   •  14008 просмотра
Пригодность или непригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности - Залужный

В ВС ВСУ сообщили о ракетах в направлении Днепра

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракетной угрозе в Днепре, зафиксирована активность вражеской авиации, выпущено две ракеты.

Война •   •  17712 просмотра
В ВС ВСУ сообщили о ракетах в направлении Днепра

В следующем месяце в Украине стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы в 2024 году

Украина опубликовала первые лоты для аукциона по промышленному вылову рыбы в системе Prozorro. Продажи, ориентированные на районы Дуная и Днестра, со сроком подачи заявок до 3 января 2024 года.

Экономика •   •  17205 просмотра
В следующем месяце в Украине стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы в 2024 году

"Нужны люди, которые смогут выполнять задачи": Залужный отметил, что призыв и вопрос "отсрочки" является компетенцией государства

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Залужный утверждает, что отсрочка - это дело правительства; он отмечает потребность в личном составе и материально-технических средствах для ведения боевых действий.

Война •   •  16280 просмотра
"Нужны люди, которые смогут выполнять задачи": Залужный отметил, что призыв и вопрос "отсрочки" является компетенцией государства