Марьинки больше нет: Залужный заявил, что Силы обороны отошли на окраины

Марьинки уже нет. Украинские военные подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Об этом сообщил во время брифинга Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН.

"Мы защищаем каждый клочок нашей земли... Но жизнь наших бойцов нам важнее... Марьинка держалась почти два года... По состоянию на сегодня наши войска находятся в северной ее части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, но я могу сказать, что этого населенного пункта уже нет. Методика точно такая, как было в Бахмуте. Уничтожается улица за улицей... Мы отошли сейчас на окраину Марьинки", - рассказал Залужный.

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25 декабря министр обороны россии сергей шойгу заявил, что рф якобы оккупировала Марьинку в Донецкой области.