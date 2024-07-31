Ночью состоялся самый массовый заход "шахедов" в воздушное пространство беларуси за весь период мониторинга - по меньшей мере 5 дронов вторглись в беларусь, один дошел до столина, сообщает мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн" в среду, пишет УНН.

Детали

"В ночь с 30 на 31 июля состоялся самый массовый заход "шахедов" в воздушное пространство беларуси за весь период мониторинга. По информации "Беларускі Гаюн", за минувшую ночь в беларусь залетели не менее пяти дронов-камикадзе типа "шахед", - говорится в сообщении.

Как указано, первый из "шахедов" зашел в беларусь около 23:20 в районе села асаревичи. И уже в 23:50 с аэродрома "барановичи" был поднят истребитель ввс рб, который более часа летал по всему юго-востоку беларуси вблизи границы.

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"Истребитель замечали в районе речицы, гомеля и вблизи других населенных пунктов в пограничье с Украиной, что свидетельствует о том, что истребитель проводил интенсивный поиск целей и был поднят не просто на разведку, а на целенаправленное выявление "шахедов" над беларусью. Он пробыл на юге страны до 01:30, но и после его возвращения в "барановичи" "шахеды" продолжили заходить в беларусь", - сказано в сообщении.

По сообщению, дроны-камикадзе вторглись в воздушное пространство беларуси в районе городского поселка лоев, села асаревичи и села кирово. По времени, как указано, это происходило в 23:20 (№1), 00:05 (№2), 01:20 (№3), и последняя группа зашла в беларусь в районе 02:30, причем в последнем случае их было сразу 2 единицы.

"Большинство дронов после захода сразу шли вглубь Полесского радиационно-экологического заповедника и далее обратно в Украину, но один из дронов пролетел по беларуси более 260 км, вплоть до города столин (брестская область)", - указывает "Беларускі Гаюн".

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