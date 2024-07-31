В Беларуси на аэродроме "Барановичи" ночью поднимали истребитель, полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed, когда российские войска совершили очередную атаку дронами на Украину, сообщает мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

По информации "Беларускі Гаюн", в ночь на 31 июля на аэродроме "барановичи" в беларуси был поднят в воздух истребитель ввс рб. "Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131", - сообщил мониторинговый телеграм-канал.

Так, "Беларускі Гаюн" сообщил, что "еще несколько "шахедов" могли зайти в беларусь", ссылаясь в частности, на данные других мониторинговых телеграм-каналов.

Также ночью на юге беларуси, по данным телеграм-канала, летал истребитель, который был поднят с аэродрома "барановичи" в беларуси в районе 23:50 по местному времени.

Дополнение

Российские войска в ночь на 31 июля совершили очередную атаку дронами на Украину.