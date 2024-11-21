Самая горячая точка: россияне совершили 30 атак на Покровском направлении
Киев • УНН
На Покровском направлении оккупанты совершили 30 атак, из которых 22 отбиты. Всего за сутки произошло 147 боевых столкновений, самые интенсивные бои продолжаются на востоке Украины.
Захватчики совершили 30 атак на позиции украинских военных в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки на Покровском направлении. Силы обороны отбили 22 атаки.
Об этом говорится в новой сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
По состоянию на 16:00 21.11.2024, Генеральный штаб ВСУ информирует также о следующем:
россияне совершили 21 атаку на Кураховском направлении вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Девять атак отбиты, бои продолжаются.
Враг сбросил семь авиабомб на Андреевку.
Российские захватчики на Купянском направлении совершили 12 атак в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Еще 12 раз оккупанты атаковали Лиманское направление вблизи Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Десять боев завершены, еще два - в процессе.
На Времовском направлении произошло семь атак на Трудовое, Константинопольское, Разлив, Сухие Ялы и вблизи Новодаровки, три боя продолжаются.
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