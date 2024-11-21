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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самая горячая точка: россияне совершили 30 атак на Покровском направлении

Самая горячая точка: россияне совершили 30 атак на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 4440 просмотра

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На Покровском направлении оккупанты совершили 30 атак, из которых 22 отбиты. Всего за сутки произошло 147 боевых столкновений, самые интенсивные бои продолжаются на востоке Украины.

Захватчики совершили 30 атак на позиции украинских военных в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки на Покровском направлении. Силы обороны отбили 22 атаки.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

По состоянию на 16:00 21.11.2024, Генеральный штаб ВСУ информирует также о следующем:

россияне совершили 21 атаку на Кураховском направлении вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Девять атак отбиты, бои продолжаются.

Враг сбросил семь авиабомб на Андреевку.

Российские захватчики на Купянском направлении совершили 12 атак в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Еще 12 раз оккупанты атаковали Лиманское направление вблизи Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Десять боев завершены, еще два - в процессе.

На Времовском направлении произошло семь атак на Трудовое, Константинопольское, Разлив, Сухие Ялы и вблизи Новодаровки, три боя продолжаются.

147 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего - Генштаб20 нояб. 2024, 22:45 • 16977 просмотров

Под ударами вражеских бомб оказались Улаклы и Великая Новоселка.

На Харьковском направлении враг 6 раз атаковал наши позиции вблизи Волчанска, бои продолжаются.

На Торецком направлении агрессор четыре раза пытался прорвать оборону в районах Торецка и Щербиновки, применяя авиацию и нанося удары по Торецку, Калиновому, Иванополью и Константиновке.

На Краматорском направлении с начала суток враг дважды атаковал вблизи Часового Яра и Ступочек, бои продолжаются.

Враг продвигается на востоке: какие населенные пункты под угрозой - DeepState20 нояб. 2024, 23:53 • 17279 просмотров

На Северском направлении противник нанес авиаудар по Кузьминовке.

На Ореховском направлении оккупанты один раз штурмовали позиции вблизи Пятихаток.

На Приднепровском направлении продолжается вражеская атака. В то же время продолжается операция в Курской области, где российская авиация нанесла 15 ударов по своей территории. Украинские военные отбили 11 попыток прорыва, бои продолжаются.

На других направлениях без существенных изменений.  

Новое преступление рф: оккупанты заставляют украинцев сдавать кровь для их солдат21 нояб. 2024, 13:59 • 11627 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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