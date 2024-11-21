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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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147 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего - Генштаб

147 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 2570 просмотра

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За сутки произошло 147 боевых столкновений с вражескими войсками. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где захватчики совершили 33 штурмовых действия.

На передовой происходило 147 боестолкновений. Интенсивно атакует противник на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении произошло 4 столкновения с захватчиками в районе Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении оккупанты 23 раза били вблизи Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении агрессор 10 раз атаковал в направлении Чернещины, Заречного и Тернов.

На Северском направлении силы врага сбросили десять КАБ в районе Северска.

На Краматорском направлении террористы сбросили 5 авиабомб в районах населенных пунктов Часов Яр и Липовка.

На Торецком направлении вражеские войска 7 раз в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении захватчики реализовали 33 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григорьевка и Пушкино.

На Кураховском направлении произошло 23 боестолкновения в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка.

На Времовском направлении произошло 28 боестолкновений в районах Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил. 

На Приднепровском направлении ВСУ 5 раз отбивали атаки захватчиков.

Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, враг активен на Кураховском направлении15 нояб. 2024, 00:13 • 15721 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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