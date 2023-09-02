Салливан провел встречу с руководителями украинских антикоррупционных институтов: обсудили прогресс в борьбе с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В пятницу советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан встретился с делегацией руководителей украинских антикоррупционных институтов. Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет УНН.
Детали
В частности, на встрече присутствовали директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, специальный антикоррупционный прокурор Александр Клименко и председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.
С Салливаном они обсудили прогресс, достигнутый Украиной в борьбе с коррупцией и обеспечении автономии этих важнейших институтов. Он подчеркнул жизненно важное значение для любого демократического общества независимых, беспристрастных правоохранительных и судебных институтов, способных расследовать, преследовать и выносить судебные решения по делам о коррупции независимо от того, куда они ведут. Салливан также подтвердил непоколебимую поддержку США антикоррупционных реформ в Украине и отважной защиты Украиной своей демократии от российской агрессии.
Напомним
В Верховной Раде зарегистрировали «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно приравненной наказуемости коррупционных уголовных правонарушений к государственной измене на период военного положения в Украине».