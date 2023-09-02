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Салліван провів зустріч з керівниками українських антикорупційних інституцій: обговорили прогрес у боротьбі з корупцією

Салліван провів зустріч з керівниками українських антикорупційних інституцій: обговорили прогрес у боротьбі з корупцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У п'ятницю радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з делегацією керівників українських антикорупційних інституцій. Про це йдеться у заяві Білого дому, пише УНН.

Деталі

Зокрема на зустрічі були присутні директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривоніс, спеціальний антикорупційний прокурор Олександр Клименко та голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко.

З Салліваном вони обговорили прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з корупцією та забезпеченні автономії цих найважливіших інституцій. Він підкреслив життєво важливе значення для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть. Салліван також підтвердив непохитну підтримку США антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо прирівняна карності корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період воєнного стану в Україні».

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