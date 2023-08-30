У Раді зареєстрували законопроєкт щодо прирівнювання корупції до держзради

Деталі

Законопроект під номером 9659 зареєстрували 30 серпня. Поки що текст законопроєкту та супровідні документи до нього відсутні.

Його ініціаторами виступила низка народних депутатів, не від президенськой фракції.

Наразі проєкт закону передано на розгляд керівництву Верховної Ради.

Нагадаємо

27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради на період воєнного стану в державі.