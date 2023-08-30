В Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене

Детали

Законопроект под номером 9659 зарегистрировали 30 августа. Пока текст законопроекта и сопроводительные документы к нему отсутствуют.

Его инициаторами выступил ряд народных депутатов, не от президентской фракции.

Сейчас проект закона передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Напомним

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит законодателям приравнять коррупцию к госизмене на период военного положения в государстве.