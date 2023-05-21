Салливан: вопрос о том, будут ли самолеты F-16 отправлены Украине непосредственно из США еще не решен

Детали

Так, Салливан отметил, что передача самолетов Укране возможна третьими странами, ведь США могут сосредоточиться на поставке другого вида вооружения.

"Я думаю, что учитывая количество [F-16], которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и тот факт, что, исходя из денег, предоставленных нам Конгрессом, существует так много других приоритетов для систем, которые можно поставить, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения", – сказал Салливан отвечая на вопрос, передаст ли непосредственно США самолеты F-16 в Украину.

Также, он отметил, что США не принимали решение о передаче F-16 ранее, потому что эти самолеты были не "критически важными" для украинского наступления.

"Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы обеспечить вовремя и в полном объеме все, что нужно Украине для начала этого контрнаступления.

Теперь, когда мы это сделали, мы можем надеяться на долгосрочную способность Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию. Истребители четвертого поколения, западные истребители, F-16 имеют отношение к этой борьбе", - отметил Салливан.

Напомним

Президент США Джо Байден официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских пилотов для F-16.