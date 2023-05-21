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Салліван: питання про те, чи будуть літаки F-16 відправлені Україні безпосередньо із США ще не вирішено

Салліван: питання про те, чи будуть літаки F-16 відправлені Україні безпосередньо із США ще не вирішено

Київ • УНН

 • 749591 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Питання про те, чи буде якийсь з літаків F-16 відправлений Україні безпосередньо із США ще не вирішено. Про це заявив в ефірі CNN радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає УНН.

Деталі

Так, Салліван зазначив, що передача літаків Украні можлива третіми країнами, адже США можуть зосередитись на постачанні іншого виду озброєння.

"Я думаю, що враховуючи кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і той факт, що, виходячи з грошей, наданих нам Конгресом, існує так багато інших пріоритетів для систем, які можна поставити, можливо, ми більше зосередимося на передачі третьою стороною, але президент ще не прийняв остаточного рішення", – сказав Салліван відповідаючи на запитання, чи передасть безпосередньо США літаки F-16 в Україну.

Також, він наголосив, що США не ухвалювали рішення про передачу F-16 раніше, бо ці літаки були не "критично важливими" для українського наступу.

"Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб забезпечити вчасно та в повному обсязі все, що потрібно Україні для початку цього контрнаступу.

Тепер, коли ми це зробили, ми можемо сподіватися на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі, F-16 мають відношення до цієї боротьби", - зауважив Салліван.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16.

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