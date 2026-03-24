Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Салах покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Египетский вингер покинет команду, несмотря на контракт до 2027 года. За 9 лет в клубе Салах забил 255 голов и выиграл все главные трофеи Англии.

Салах покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

Вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, несмотря на действующий контракт до 2027 года, покинет команду после завершения текущего сезона. Об этом египтянин сообщил в Instagram, передает УНН

Привет всем. Я покину "Ливерпуль" в конце этого сезона. Прежде всего хочу сказать, что никогда не представлял, насколько глубоко этот клуб, этот город и эти люди станут частью моей жизни. "Ливерпуль" - это не просто футбольный клуб. Это страсть. Это история. Это дух. Я не могу объяснить это одним словом тем, кто не является частью этого клуба. Мы праздновали победы. Мы выиграли самые важные трофеи и боролись вместе 

- сказал Салах. 

Он поблагодарил всех, кто был частью клуба на протяжении всего его пребывания в команде, особенно бывших и нынешних товарищей по команде.

Поддержка, которую вы оказывали мне в лучшие времена моей карьеры, и то, что вы были рядом со мной в самые трудные времена, - это то, чего я никогда не забуду и что всегда буду носить в сердце. Покидать клуб никогда нелегко. Вы подарили мне лучшие моменты моей жизни. Я всегда буду одним из вас. Этот клуб всегда будет моим домом для меня и моей семьи. Спасибо вам за все. Благодаря вам всем "I will Never Walk Alone 

- добавил Салах. 

Дополнение

Мохамед Салах перешел в "Ливерпуль" из римской "Ромы" летом 2017 года за 42 млн евро. За время пребывания в клубе, Салах дважды становился футболистом года в Англии, 4 раза завоевывал "Золотую бутсу" чемпионата, брал "золото" Английской премьер-лиги, становился победителем Суперкубка УЕФА, а также суперкубка Англии.

Кроме того, в 2018 году получил премию Ференца Пушкаша - награда за самый красивый гол года в ворота заклятого соперника "Ливерпуля" - "Эвертона".

За почти 9 лет пребывания в "Ливерпуле", Салах сыграл в 435 матчах, в которых забил 255 голов и отдал 122 голевые передачи. Египтянин находится на 3 месте лучших бомбардиров "Ливерпуля", уступая лишь легендам клуба - Роджеру Ханту (274 гола) и Иану Рашу (339 голов).

Отметим, что в 2025 году Салах продлил контракт еще на два года с "Ливерпулем". 

В нынешнем сезоне "мерсисайдцы" показывают невыразительные результаты. После чемпионского сезона 2024/2025, команда находится на 5 месте в Английской Премьер-лиге. В Кубке Футбольной лиги "Ливерпуль" вылетел в 1/8 финала от "Кристал Пэлас". В то же время команда смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Англии, где встретится с "Манчестер Сити", а также прошла "Галатасарай" в 1/8 Лиги Чемпионов, где в 1/4 встретится с "ПСЖ" Ильи Забарного. 

В сезоне 2025/2026 Салах провел 34 игры во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 9 голевых. 

