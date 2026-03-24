Салах покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

Вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, несмотря на действующий контракт до 2027 года, покинет команду после завершения текущего сезона. Об этом египтянин сообщил в Instagram, передает УНН.

Привет всем. Я покину "Ливерпуль" в конце этого сезона. Прежде всего хочу сказать, что никогда не представлял, насколько глубоко этот клуб, этот город и эти люди станут частью моей жизни. "Ливерпуль" - это не просто футбольный клуб. Это страсть. Это история. Это дух. Я не могу объяснить это одним словом тем, кто не является частью этого клуба. Мы праздновали победы. Мы выиграли самые важные трофеи и боролись вместе - сказал Салах.

Он поблагодарил всех, кто был частью клуба на протяжении всего его пребывания в команде, особенно бывших и нынешних товарищей по команде.

Поддержка, которую вы оказывали мне в лучшие времена моей карьеры, и то, что вы были рядом со мной в самые трудные времена, - это то, чего я никогда не забуду и что всегда буду носить в сердце. Покидать клуб никогда нелегко. Вы подарили мне лучшие моменты моей жизни. Я всегда буду одним из вас. Этот клуб всегда будет моим домом для меня и моей семьи. Спасибо вам за все. Благодаря вам всем "I will Never Walk Alone - добавил Салах.

Мохамед Салах перешел в "Ливерпуль" из римской "Ромы" летом 2017 года за 42 млн евро. За время пребывания в клубе, Салах дважды становился футболистом года в Англии, 4 раза завоевывал "Золотую бутсу" чемпионата, брал "золото" Английской премьер-лиги, становился победителем Суперкубка УЕФА, а также суперкубка Англии.

Кроме того, в 2018 году получил премию Ференца Пушкаша - награда за самый красивый гол года в ворота заклятого соперника "Ливерпуля" - "Эвертона".

За почти 9 лет пребывания в "Ливерпуле", Салах сыграл в 435 матчах, в которых забил 255 голов и отдал 122 голевые передачи. Египтянин находится на 3 месте лучших бомбардиров "Ливерпуля", уступая лишь легендам клуба - Роджеру Ханту (274 гола) и Иану Рашу (339 голов).

Отметим, что в 2025 году Салах продлил контракт еще на два года с "Ливерпулем".

Салах остается на “Энфилде”: вингер продлил контракт с “Ливерпулем”

В нынешнем сезоне "мерсисайдцы" показывают невыразительные результаты. После чемпионского сезона 2024/2025, команда находится на 5 месте в Английской Премьер-лиге. В Кубке Футбольной лиги "Ливерпуль" вылетел в 1/8 финала от "Кристал Пэлас". В то же время команда смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Англии, где встретится с "Манчестер Сити", а также прошла "Галатасарай" в 1/8 Лиги Чемпионов, где в 1/4 встретится с "ПСЖ" Ильи Забарного.

В сезоне 2025/2026 Салах провел 34 игры во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 9 голевых.

"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" 4:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов