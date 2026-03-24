Салах залишить “Ліверпуль” після завершення сезону

Київ • УНН

 • 2154 перегляди

Єгипетський вінгер залишить команду попри контракт до 2027 року. За 9 років у клубі Салах забив 255 голів та виграв усі головні трофеї Англії.

Салах залишить "Ліверпуль" після завершення сезону

Вінгер англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах, не зважаючи на чинний контракт до 2027 року, залишить команду після завершення чинного сезону. Про це єгиптянин повідомив в Instagram, передає УНН

Привіт усім. Я залишу "Ліверпуль" наприкінці цього сезону. Насамперед хочу сказати, що ніколи не уявляв, наскільки глибоко цей клуб, це місто та ці люди стануть частиною мого життя. "Ліверпуль" - це не просто футбольний клуб. Це пристрасть. Це історія. Це дух. Я не можу пояснити це одним словом тим, хто не є частиною цього клубу. Ми святкували перемоги. Ми виграли найважливіші трофеї і боролися разом 

- сказав Салах. 

Він подякував усім, хто був частиною клубу протягом усього його перебування у команді, особливо колишнім і нинішнім товаришам по команді.

Підтримка, яку ви надавали мені у найкращі часи моєї кар'єри, і те, що ви були поруч зі мною у найважчі часи, - це те, чого я ніколи не забуду і що завжди буду носити в серці. Покидати клуб ніколи нелегко. Ви подарували мені найкращі моменти мого життя. Я завжди буду одним із вас. Цей клуб завжди буде моїм домом для мене і моєї родини. Дякую вам за все. Завдяки вам усім "I will Never Walk Alone 

- додав Салах. 

Доповнення

Мохамед Салах перебрався до "Ліверпуля" з римської "Роми" влітку 2017 року за 42 млн євро. За час перебування у клубі, Салах двічі ставав футболістом року в Англії, 4 рази завойовував "Золоту бутсу" чемпіонату, брав "золото" Англійської прем’єр-ліги, ставав переможцем Суперкубку УЄФА, а також суперкубку Англії.

Окрім того, у 2018 році здобув премію Ференца Пушкаша - нагорода за найкрасивіший гол року у ворота запеклого суперника "Ліверпуля" - "Евертона".

За майже 9 років перебування у "Ліверпулі", Салах зіграв у 435 матчах, у яких забив 255 голів та віддав 122 гольові передачі. Єгиптянин перебуває на 3 місці найкращих бомбардирів "Ліверпуля", поступаючись лише легендам клубу - Роджеру Ханту (274 голи) та Іану Рашу (339 голів).

Зазначимо, що у 2025 році Салах продовжив контракт ще на два роки із "Ліверпулем". 

Салах залишається на “Енфілді”: вінгер продовжив контракт із “Ліверпулем”11.04.25, 16:43 • 7702 перегляди

У нинішньому сезоні "мерсісайдці" показують невиразні результати. Після чемпіонського сезону 2024/2025, команда перебуває на 5 місці в Англійській Прем’єр-лізі. У Кубку Футбольної ліги "Ліверпуль" вилетів в 1/8 фіналу від "Крістал Пелас". Водночас команда змогла пробитись у чвертьфінал Кубку Англії, де зустрінеться із "Манчестер Сіті", а також пройшла "Галатасарай" в 1/8 Ліги Чемпіонів, де у в 1/4 зустрінеться із "ПСЖ" Іллі Забарного. 

У сезоні 2025/2026 Салах провів 34 гри у всіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 9 гольових. 

"Ліверпуль" розгромив "Галатасарай" 4:0 та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів19.03.26, 01:02 • 4777 переглядiв

Павло Башинський

