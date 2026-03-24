Салах залишить “Ліверпуль” після завершення сезону

Вінгер англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах, не зважаючи на чинний контракт до 2027 року, залишить команду після завершення чинного сезону. Про це єгиптянин повідомив в Instagram, передає УНН.

Привіт усім. Я залишу "Ліверпуль" наприкінці цього сезону. Насамперед хочу сказати, що ніколи не уявляв, наскільки глибоко цей клуб, це місто та ці люди стануть частиною мого життя. "Ліверпуль" - це не просто футбольний клуб. Це пристрасть. Це історія. Це дух. Я не можу пояснити це одним словом тим, хто не є частиною цього клубу. Ми святкували перемоги. Ми виграли найважливіші трофеї і боролися разом - сказав Салах.

Він подякував усім, хто був частиною клубу протягом усього його перебування у команді, особливо колишнім і нинішнім товаришам по команді.

Підтримка, яку ви надавали мені у найкращі часи моєї кар'єри, і те, що ви були поруч зі мною у найважчі часи, - це те, чого я ніколи не забуду і що завжди буду носити в серці. Покидати клуб ніколи нелегко. Ви подарували мені найкращі моменти мого життя. Я завжди буду одним із вас. Цей клуб завжди буде моїм домом для мене і моєї родини. Дякую вам за все. Завдяки вам усім "I will Never Walk Alone - додав Салах.

Доповнення

Мохамед Салах перебрався до "Ліверпуля" з римської "Роми" влітку 2017 року за 42 млн євро. За час перебування у клубі, Салах двічі ставав футболістом року в Англії, 4 рази завойовував "Золоту бутсу" чемпіонату, брав "золото" Англійської прем’єр-ліги, ставав переможцем Суперкубку УЄФА, а також суперкубку Англії.

Окрім того, у 2018 році здобув премію Ференца Пушкаша - нагорода за найкрасивіший гол року у ворота запеклого суперника "Ліверпуля" - "Евертона".

За майже 9 років перебування у "Ліверпулі", Салах зіграв у 435 матчах, у яких забив 255 голів та віддав 122 гольові передачі. Єгиптянин перебуває на 3 місці найкращих бомбардирів "Ліверпуля", поступаючись лише легендам клубу - Роджеру Ханту (274 голи) та Іану Рашу (339 голів).

Зазначимо, що у 2025 році Салах продовжив контракт ще на два роки із "Ліверпулем".

У нинішньому сезоні "мерсісайдці" показують невиразні результати. Після чемпіонського сезону 2024/2025, команда перебуває на 5 місці в Англійській Прем’єр-лізі. У Кубку Футбольної ліги "Ліверпуль" вилетів в 1/8 фіналу від "Крістал Пелас". Водночас команда змогла пробитись у чвертьфінал Кубку Англії, де зустрінеться із "Манчестер Сіті", а також пройшла "Галатасарай" в 1/8 Ліги Чемпіонів, де у в 1/4 зустрінеться із "ПСЖ" Іллі Забарного.

У сезоні 2025/2026 Салах провів 34 гри у всіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 9 гольових.

