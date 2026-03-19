"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" 4:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» убедительно переиграл турецкий «Галатасарай» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 4:0, отыгравшись за поражение в первой игре (0:1) и оформив выход в следующий раунд с общим счетом 4:1, передает УНН.

Мерсисайдцы с первых минут задали темп и полностью контролировали ход встречи. Уже к перерыву хозяева сделали весомую заявку на камбэк, а во втором тайме лишь закрепили преимущество.

Голы за «Ливерпуль» забивали Доминик Собослаи (25’), Юго Экитике (51’), Райан Гравенберх (53’) и Мохамед Салах (62’).

Статистика матча подчеркивает тотальное доминирование англичан: 28 ударов против 2, из них 16 в створ ворот (у соперника — лишь 1), 56% владения мячом и более 500 передач с точностью 86%. «Галатасарай» фактически не создал угрозы у ворот соперника и ограничился минимальной активностью в атаке.

Таким образом, после неудачной первой встречи «Ливерпуль» не просто отыграл отставание, но и продемонстрировал класс, без шансов для соперника, оформив путевку в четвертьфинал турнира.

