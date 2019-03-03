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Саладуха принесла Украине вторую медаль ЧЕ по легкой атлетике в помещении

Саладуха принесла Украине вторую медаль ЧЕ по легкой атлетике в помещении

Киев  •  УНН

 • 8925 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. После почти пятилетнего перерыва связанного с травмой спины Ольга Саладуха снова поднялась на пьедестал — чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.

Саладуха с тремя попытками на 14,47 метров, которые стали ее новым лучшим результатом нынешнего сезона, выиграла бронзовую медаль в тройном прыжке. Последний раз она поднималась на пьедестал в августе-2014 в Цюрихе, когда стала чемпионкой Европы.

“Хорошо вернуться после такого длительного перерыва. У меня были проблемы со спиной и врачи долго запрещали мне прыгать, но благодаря врачам и физиотерапевтам, сегодня для меня был хороший день. Я даже была счастливой просто быть здесь. Надеюсь, больше меня не будут беспокоить никакие проблемы, потому что я буду начинать подготовку к Олимпийским играм”, — сказала призер соревнований.

Отмечается, что чемпионкой Европы в помещении в тройном прыжке с лучшим результатом сезона в Европе стала испанка Ана Пелетейро (14,73 м). Гречанка Параскеви Папахристу с личным рекордом 14,50 метров друга.

Добавим, что в активе украинской команды пока две медали турнира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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