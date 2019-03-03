Саладуха принесла Україні другу медаль ЧЄ з легкої атлетики у приміщенні

Саладуха з трьома спробами на 14,47 метрів, які стали її новим найкращим результатом нинішнього сезону, виграла бронзову медаль з потрійного стрибка. Востаннє вона піднімалася на п’єдестал у серпні-2014 у Цюриху, коли стала чемпіонкою Європи.

“Добре повернутися після такої тривалої перерви. У мене були проблеми зі спиною і лікарі довго забороняли мені стрибати, але завдяки лікарям і фізіотерапевтам, сьогодні для мене був хороший день. Я навіть була щасливою просто бути тут. Сподіваюсь, більше мене не турбуватимуть ніякі проблеми, тому що я починатиму підготовку до Олімпійських ігор”, — сказала призерка змагань.

Зазначається, що чемпіонкою Європи у приміщенні з потрійного стрибка з найкращим результатом сезону в Європі стала іспанка Ана Пелетейро (14,73 м). Гречанка Параскеві Папахрісту з особистим рекордом 14,50 метрів друга.

Додамо, що в активі української команди поки дві медалі турніру.