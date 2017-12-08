Саакашвили задержали и поместили в ИВС - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сотрудники Национальной полиции задержали экс-главу Одесской ОГА Саакашвили. Об этом написал на своей странице в Facebook Генпрокурор Юрий Луценко, передает УНН.
"Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения ", - написал генпрокурор.
Напомним, Лидера партии "Движение Новых сил" Михаила Саакашвили задержали .