Саакашвили задержали и поместили в ИВС - Луценко

"Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения ", - написал генпрокурор.

Напомним, Лидера партии "Движение Новых сил" Михаила Саакашвили задержали .