Саакашвілі затримали і помістили в ІТТ - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Співробітники Національної поліції затримали екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генпрокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місцеперебування М. Саакашвілі на вул Відрадній міста Києва та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу," - написав генпрокурор.
Нагадаємо, Лідера партії "Рух Нових Сил" Міхеїла Саакашвілі затримали.