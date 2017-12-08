Саакашвілі затримали і помістили в ІТТ - Луценко

"Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місцеперебування М. Саакашвілі на вул Відрадній міста Києва та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу," - написав генпрокурор.

Нагадаємо, Лідера партії "Рух Нових Сил" Міхеїла Саакашвілі затримали.