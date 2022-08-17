Саакашвили: я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 16949 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 52861 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 95319 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 130097 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 128445 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 280644 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136047 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123010 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 380798 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84426 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 11106 просмотра

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 4706 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 9736 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 13924 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 13779 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 280644 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 302342 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 380798 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 357059 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 402961 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 1172 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 81081 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114598 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 134193 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172904 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Саакашвили: я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе

Киев • УНН

 • 296382 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо из Грузии, где отметил, что хочет "непосредственно участвовать в борьбе" за свободу Украины, информирует УНН со ссылкой на Facebook Саакашвили.

Саакашвили: я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе

Цитата

"Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя собственная безграничная вера в победу. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне", - говорится в сообщении.

Напомним 

Саакашвили, против которого у Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Сразу после задержания в Грузии Саакашвили был помещен в тюрьму №12 в Руставе. Именно в этом пенитенциарном учреждении, как правило, содержатся бывшие государственные служащие и сотрудники силовых структур.

8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья голодающего Саакашвили перевели в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси. Адвокаты и врач жаловались на невыносимые условия содержания экспрезидента, постоянный шум, устраиваемый заключенными, а также отсутствие соответствующего оборудования и команды врачей в тюремной больнице.

Несмотря на то, что обычно заключенных отправляют лечиться в гражданские больницы, пенитенциарная служба отказалась распространять это правило на Саакашвили, объясняя это тем, что содержание президента в незащищенном учреждении может повлечь за собой массовые беспорядки.

Как компромисс, на 50-й день голодовки, 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. Там Саакашвили прекратил голодовку.

Уже 30 декабря, после курса реабилитации, он прибыл из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму города Рустави.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили намерен уйти из политики - адвокат

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81