Саакашвили: я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе

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"Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя собственная безграничная вера в победу. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне", - говорится в сообщении.

Напомним

Саакашвили, против которого у Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Сразу после задержания в Грузии Саакашвили был помещен в тюрьму №12 в Руставе. Именно в этом пенитенциарном учреждении, как правило, содержатся бывшие государственные служащие и сотрудники силовых структур.

8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья голодающего Саакашвили перевели в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси. Адвокаты и врач жаловались на невыносимые условия содержания экспрезидента, постоянный шум, устраиваемый заключенными, а также отсутствие соответствующего оборудования и команды врачей в тюремной больнице.

Несмотря на то, что обычно заключенных отправляют лечиться в гражданские больницы, пенитенциарная служба отказалась распространять это правило на Саакашвили, объясняя это тем, что содержание президента в незащищенном учреждении может повлечь за собой массовые беспорядки.

Как компромисс, на 50-й день голодовки, 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. Там Саакашвили прекратил голодовку.

Уже 30 декабря, после курса реабилитации, он прибыл из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму города Рустави.

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