Саакашвілі: я хочу свободи для України і хочу безпосередньо брати участь у боротьбі

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"Я в полоні, ув'язнений в Грузії, але моє серце в Україні. Моє здоров'я підірване, але хочу, щоб співгромадяни українці знали, що мене підтримує духовно та фізично героїзм наших солдат, єдність народу, лідерство президента Зеленського, підтримка всього світу України та моя власна безмежна віра в перемогу. Я хочу свободи для України і хочу безпосередньо брати участь у боротьбі і впевнений, що українці своїх не кидають і будуть пам'ятати про мене", - йдеться в повідомленні.

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Саакашвілі, проти якого у Грузії є кілька кримінальних справ, затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни.

Одразу після затримання в Грузії Саакашвілі був поміщений у в'язницю № 12 в Руставі. Саме в цій пенітенціарній установі, як правило, утримуються колишні державні службовці та співробітники силових структур.

8 листопада через погіршення стану здоров'я голодуючого Саакашвілі перевели до лікарні в'язниці у Глданському районі Тбілісі. Адвокати та лікар скаржилися на нестерпні умови утримання експрезидента, постійний шум, який влаштовували ув'язнені, а також відсутність відповідного обладнання та команди лікарів у тюремній лікарні.

Незважаючи на те, що зазвичай ув'язнених відправляють лікуватися до цивільних лікарень, пенітенціарна служба відмовилася поширювати це правило на Саакашвілі, пояснюючи це тим, що утримання президента в незахищеній установі може спричинити масові заворушення.

Як компроміс, на 50-й день голодування, 20 листопада Саакашвілі був переведений у військовий шпиталь у Горі, де спочатку перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації. Там Саакашвілі припинив голодування.

Вже 30 грудня, після курсу реабілітації, він прибув із військового шпиталю в Горі назад до в'язниці міста Руставі.

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