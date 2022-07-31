Саакашвілі має намір піти з політики - адвокат

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Адвокат пояснює його рішення тим, що політику більше не цікаво нею займатися.

Правозахисник наголосив, що політичний ресурс Саакашвілі вичерпав себе і головним його завданням є збереження свого здоров'я і життя після того, як його затримали і доставили до в'язниці.

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"Головним завданням порядку денного стало збереження та порятунок його життя. Тому всі інші питання знято, зокрема політику. Він взагалі йде з грузинської політики, не лише з "Національного руху". Тепер це питання життя та смерті, а не політики. Очевидно, завдання зовсім інше, ніж було до його повернення", - сказав він.

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Саакашвілі, проти якого у Грузії є кілька кримінальних справ, затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни.

Одразу після затримання в Грузії Саакашвілі був поміщений у в'язницю № 12 в Руставі. Саме в цій пенітенціарній установі, як правило, утримуються колишні державні службовці та співробітники силових структур.

8 листопада через погіршення стану здоров'я голодуючого Саакашвілі перевели до лікарні в'язниці у Глданському районі Тбілісі. Адвокати та лікар скаржилися на нестерпні умови утримання експрезидента, постійний шум, який влаштовували ув'язнені, а також відсутність відповідного обладнання та команди лікарів у тюремній лікарні.

Незважаючи на те, що зазвичай ув'язнених відправляють лікуватися до цивільних лікарень, пенітенціарна служба відмовилася поширювати це правило на Саакашвілі, пояснюючи це тим, що утримання президента в незахищеній установі може спричинити масові заворушення.

Як компроміс, на 50-й день голодування, 20 листопада Саакашвілі був переведений у військовий шпиталь у Горі, де спочатку перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації. Там Саакашвілі припинив голодування.

Вже 30 грудня, після курсу реабілітації, він прибув із військового шпиталю в Горі назад до в'язниці міста Руставі.