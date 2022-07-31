Саакашвили намерен уйти из политики - адвокат

Детали

Адвокат объясняет его решение тем, что политику больше не интересно ею заниматься.

Правозащитник подчеркнул, что политический ресурс Саакашвили исчерпал себя и главной его задачей является сохранение своего здоровья и жизни после того, как его задержали и доставили в тюрьму.

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"Главной задачей повестки дня стало сохранение и спасение его жизни. Поэтому все остальные вопросы сняты, в частности политика. Он вообще идет из грузинской политики, не только из "Национального движения". Теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики. Очевидно, задача совсем другая, чем была до его возвращения", - сказал он.

Ранее

Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Сразу после задержания в Грузии Саакашвили был помещен в тюрьму №12 в Руставе. Именно в этом пенитенциарном учреждении, как правило, содержатся бывшие государственные служащие и сотрудники силовых структур.

8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья голодающего Саакашвили перевели в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси. Адвокаты и врач жаловались на невыносимые условия содержания экспрезидента, постоянный шум, устраиваемый заключенными, а также отсутствие соответствующего оборудования и команды врачей в тюремной больнице.

Несмотря на то, что обычно заключенных отправляют лечиться в гражданские больницы, пенитенциарная служба отказалась распространять это правило на Саакашвили, объясняя это тем, что содержание президента в незащищенном учреждении может повлечь за собой массовые беспорядки.

Как компромисс, на 50-й день голодовки, 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. Там Саакашвили прекратил голодовку.

Уже 30 декабря, после курса реабилитации, он прибыл из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму города Рустави.