Саакашвили-прокурору ГПУ: заткнитесь и послушайте моего адвоката

"Вы (прокурор обратился к Саакашвили в холле ГПУ - ред.) вызывались на следственные действия, вы показания будете предоставлять. Следственные действия проводят не в холле Генеральной прокуратуры, а в служебных кабинетах", - сказал прокурор.

На это Саакашвили посоветовал прокурору успокоиться, поскольку ему все объяснит его адвокат.

"Успокойтесь. Сейчас вам объяснит мой адвокат. Руками не размахивайте", - ответил он.

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Прокурор попросил Саакашвили не повышать на него голос и не кричать на него. "Не надо кричать на меня. Я к вам пришел как должностное лицо", - сказал он.

"А я вам говорю, заткнитесь и послушайте моего адвоката", - ответил прокурору Саакашвили.

Как сообщал УНН, 18 декабря Саакашвили пришел к зданию ГПУ, пообщался с журналистами, однако не пошел на допрос к следователю Генеральной прокуратуры Украины. Он заявил, что его дело должна расследовать Служба безопасности Украины.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления , предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.