Саакашвілі-прокурору ГПУ: заткніться і послухайте мого адвоката

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі порадив прокуророві Генеральної прокуратури “заткнутися і послухати адвоката” після того, як той запросив його у холі ГПУ на допит, передає кореспондент УНН.