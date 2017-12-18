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Саакашвілі-прокурору ГПУ: заткніться і послухайте мого адвоката

Саакашвілі-прокурору ГПУ: заткніться і послухайте мого адвоката

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі порадив прокуророві Генеральної прокуратури “заткнутися і послухати адвоката” після того, як той запросив його у холі ГПУ на допит, передає кореспондент УНН.

“Ви (прокурор звернувся до Саакашвілі у холі ГПУ — ред.) викликалися на слідчі дії, ви показання будете надавати. Слідчі дії проводять не в холі Генеральної прокуратури, а в службових кабінетах”, - сказав прокурор.

На це Міхеіл Саакашвілі порадив прокурору заспокоїтися, оскільки йому все пояснить його адвокат.

“Заспокойтеся. Зараз вам пояснить мій адвокат. Руками не розмахуйте”, - відповів він.

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Прокурор попросив Саакашвілі не підвищувати на нього голос і не кричати на нього. “Не треба кричати на мене. Я до вас прийшов як службова особа”, — сказав він.

“А я вам кажу, заткніться і послухайте мого адвоката”, - відповів прокурору Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, 18 грудня Міхеіл Саакашвілі прийшов до будівлі ГПУ, поспілкувався із журналістами, однак не пішов на допит до слідчого Генеральної прокуратури України. Він заявив, що його справу має розслідувати Служба безпеки України.

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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