Саакашвили обжалует условный приговор, вынесенный Дангадзе

Как отмечается, авторами жалобы, кроме Саакашвили, является его адвокат Руслан Чернолуцкий. Жалоба принята к рассмотрению и по ней определен состав суда 23 июня, но дата рассмотрения еще не назначена.



Напомним, Печерский районный суд приговорил Дангадзе до 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора сроком на 3 года по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2; ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украина.



Как сообщал УНН, фигуранта дела экс-главы Одесской ОГА Саакашвили Севериона Дангадзе освободили из-под стражи.