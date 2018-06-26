Саакашвили обжалует условный приговор, вынесенный Дангадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Бывший председатель Одесской ОГА Саакашвили обжалует условный приговор, вынесенный его соратнику Севериону Дангадзе по делу о незаконном финансировании акций протеста. Соответствующая информация размещена на сайте Апелляционного суда Киева, передает УНН.
Как отмечается, авторами жалобы, кроме Саакашвили, является его адвокат Руслан Чернолуцкий. Жалоба принята к рассмотрению и по ней определен состав суда 23 июня, но дата рассмотрения еще не назначена.
Напомним, Печерский районный суд приговорил Дангадзе до 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора сроком на 3 года по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2; ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украина.
Как сообщал УНН, фигуранта дела экс-главы Одесской ОГА Саакашвили Севериона Дангадзе освободили из-под стражи.