Саакашвілі оскаржить умовний вирок, винесений Дангадзе

Як зазначається, авторами скарги, крім Саакашвілі, є його адвокат Руслан Чернолуцький. Скарга прийнята до розгляду і по ній визначено склад суду 23 червня, але дата розгляду ще не призначена.



Нагадаємо, Печерський районний суд засудив Дангадзе до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням виконання вироку строком на 3 роки за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.1 ст.256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2; ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.



Як повідомляв УНН, фігуранта справи екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе звільнили з-під варти.