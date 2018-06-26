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Саакашвілі оскаржить умовний вирок, винесений Дангадзе

Саакашвілі оскаржить умовний вирок, винесений Дангадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі оскаржить умовний вирок, винесений його соратнику Северіону Дангадзе у справі про незаконне фінансування акцій протесту. Відповідна інформація розміщена на сайті Апеляційного суду Києва, передає УНН.

Як зазначається, авторами скарги, крім Саакашвілі, є його адвокат Руслан Чернолуцький. Скарга прийнята до розгляду і по ній визначено склад суду 23 червня, але дата розгляду ще не призначена.

Нагадаємо, Печерський районний суд засудив Дангадзе до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням виконання вироку строком на 3 роки за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.1 ст.256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2; ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, фігуранта справи екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе звільнили з-під варти.

Українські Національні Новини

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