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Саакашвили написал новое письмо Порошенко, в котором призвал его к отставке

Саакашвили написал новое письмо Порошенко, в котором призвал его к отставке

Киев  •  УНН

 • 12807 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Лидер партии “Движение новых сил”, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал новое письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно уйти в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Саакашвили.

Пресс-секретарь украинского президента во вторник обнародовал первое письмо Саакашвили, адресованное Порошенко, написанное на русском языке с орфографическими ошибками, где он пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и предложил переговоры. Однако, как указал Цеголко, политик не сдержал слово.

В ответ на обнародование своего первого обращения Саакашвили опубликовал в своем Facebook второе — открытое письмо.

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“В прошлом письме я предлагал вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого вы опубликовали мою личную записку к вам. Я не против. В ней нет ничего такого, что бы я хотел скрыть. Но тем самым вы показали, что у вас нет чести”, - написал он.

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Также Саакашвили отметил, что Администрация президента Украины организовала провокацию возле Октябрьского дворца.

“Ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию ”, - заявил политик.

Напомним, марш сторонников экс-губернатора Одесской области Саакашвили в Киеве переместился под стены Октябрьского дворца, где произошли столкновения с силовиками . После неудачной попытки штурма Октябрьского дворца в Киеве сторонники экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили направились в Верховную Раду. Полиция возбудила три уголовных дела. По данным Нацгвардии, 60 украинских военнослужащих пострадали во время столкновений, 15 из них госпитализированы.

Украинские Национальные Новости

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