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Саакашвілі написав нового листа Порошенко, в якому закликав його до відставки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Лідер партії “Рух нових сил”, екс-президент Грузії, колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі опублікував новий лист, адресований президенту України Петру Порошенко, в якому закликав його добровільно піти у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Саакашвілі.

Прес-секретар українського президента у вівторок оприлюднив перший лист Саакашвілі, адресований Порошенко, написаний російською мовою з орфографічними помилками, де він пообіцяв не дестабілізувати ситуацію в країні та запропонував переговори. Однак, як зазначив Цеголко, політик не дотримав слова.

У відповідь на оприлюднення свого першого звернення Саакашвілі опублікував у своєму Facebook друге — відкритий лист.

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“Саме тому в минулому листі я пропонував Вам разом шукати шляхи вирішення конфлікту. Але замість цього Ви опублікували мою особисту записку до Вас. Я не проти. У ній немає нічого такого, щоб я хотів приховати. Але цим самим Ви показали, що у Вас немає честі”, — написав він.

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Також Саакашвілі зазначив, що Адміністрація президента України організувала провокацію біля Жовтневого палацу.

“Ваша адміністрація організувала провокацію біля Жовтневого палацу. Визнаю, що попався на цю провокацію”, — заявив політик.

Нагадаємо, марш прихильників екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі у Києві перемістився під стіни Жовтневого палацу, де сталися сутички із силовиками. Після невдалої спроби штурму Жовтневого палацу в Києві прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі направилися під Верховну Раду. Поліція порушила три кримінальні справи. За даними Нацгвардії, 60 українських військовослужбовців постраждали під час зіткнень, 15 з них госпіталізовані.

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