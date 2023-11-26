С завтрашнего дня польские перевозчики будут блокировать КПП "Шегини" круглосуточно

После начала забастовки на КПП "Шегини" польские перевозчики прекращали блокировать движение грузовиков ночью, однако завтра блокада станет круглосуточной. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Напротив пункта пропуска "Шегини" участники этой акции блокируют движение с 23 числа и по сегодня, как они отмечали, в дневное время. Это с 9 часов утра до 20 часов вечера по польскому времени. И с завтрашнего дня такие действия должны начаться уже круглосуточно ,- сказал Демченко.

Детали

Блокировка движения продолжается на четырех направлениях "Ягодин -Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное" и с 23 ноября еще и на КПП "Шегини-Медика".

Это именно те 4 направления где границу могли пересекать грузовики весом более 7,5 тонн.

По состоянию на утро сегодня, по информации от польских пограничников на этих четырех направлениях в очередях на территории Польши в сторону Украины находилось около 3500 тысяч грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пункта пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

Напомним

Сегодня украинским водителям в Польше, которые стоят в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты. Украинское министерство предоставило им 2500 литров воды, 1200 обедов.

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