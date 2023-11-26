С завтрашнего дня польские перевозчики будут блокировать КПП "Шегини" круглосуточно
Киев • УНН
Польские перевозчики расширят свою блокаду на пункте пропуска "Шегини" до 24 часов, начиная с завтрашнего дня, при этом около 3500 грузовиков уже стоят в очереди на четырех польско-украинских пограничных пунктах пропуска. Украинские водители в Польше получили гуманитарную помощь в условиях кризиса.
После начала забастовки на КПП "Шегини" польские перевозчики прекращали блокировать движение грузовиков ночью, однако завтра блокада станет круглосуточной. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет УНН.
Напротив пункта пропуска "Шегини" участники этой акции блокируют движение с 23 числа и по сегодня, как они отмечали, в дневное время. Это с 9 часов утра до 20 часов вечера по польскому времени. И с завтрашнего дня такие действия должны начаться уже круглосуточно
Детали
Блокировка движения продолжается на четырех направлениях "Ягодин -Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное" и с 23 ноября еще и на КПП "Шегини-Медика".
Это именно те 4 направления где границу могли пересекать грузовики весом более 7,5 тонн.
По состоянию на утро сегодня, по информации от польских пограничников на этих четырех направлениях в очередях на территории Польши в сторону Украины находилось около 3500 тысяч грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пункта пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".
Напомним
Сегодня украинским водителям в Польше, которые стоят в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты. Украинское министерство предоставило им 2500 литров воды, 1200 обедов.
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С завтрашнего дня польские перевозчики будут блокировать КПП "Шегини" круглосуточно
Польские перевозчики расширят свою блокаду на пункте пропуска "Шегини" до 24 часов, начиная с завтрашнего дня, при этом около 3500 грузовиков уже стоят в очереди на четырех польско-украинских пограничных пунктах пропуска. Украинские водители в Польше получили гуманитарную помощь в условиях кризиса.
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