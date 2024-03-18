С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще троих детей - Лубинец

На подконтрольную Украине территорию приехали еще три семьи с детьми Запорожской и Донецкой областей. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что одна семья, которая имеет трехлетнего малыша, жила в Энергодаре, работали на ЗАЭС, но отказалась сотрудничать с оккупационными властями. После этого они решили эвакуироваться в Украину из-за постоянных угроз и притеснений со стороны оккупантов.

Другой случай - мама с 8-летним сыном скрывались у дедушки и бабушки. Ребенок учился онлайн в украинской школе, однако однажды в дом с обыском пришли россияне. К счастью, в комнату, где школьник занимался и имел разложенные книги на украинском языке, россияне не зашли. Сейчас ребенок в Украине и сможет получать образование на родном языке не прячась - рассказал Лубинец.

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Зато 9-летний мальчик из Донецкой области, был вынужден учиться на русском. Маме школьника принудительно предлагали отправить ребенка "на отдых" в Татарстан. Однако женщина постоянно писала отказы, ведь знала о случаях, когда дети не возвращались из подобных "отдыхов".

С семьями уже пообщались правоохранительные органы для того, чтобы установить, какие преступления совершали оккупанты. Также всем вернувшимся предложили бесплатную психологическую и медицинскую помощь - подытожил омбудсмен.

Напомним

В Европейском парламенте призвали международные гуманитарные организации активизировать усилия по возвращению украинских детей, принудительно вывезенных в Россию.