С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома - сопротивление

Российские захватчики под видом лома вывозят с оккупированных территорий Донецкой области в Россию оборудование промышленных предприятий. Об этом сообщили в национальном сопротивлении, передает УНН.

Детали

Очередная волна аудита промышленных предприятий происходит на временно оккупированных территорий Донецкой области. Здесь оккупанты составляют перечни того оборудования, которое еще не разграблено и имеет ценность говорится в сообщении

В сопротивлении сообщают, что впоследствии под видом металлолома его будут отправлять в Россию, чтобы использовать в дальнейшем в своих целях.

В ЦНС напоминают, что оккупационная власть на ВОТ сначала провела так называемую "национализацию" всех украинских предприятий.

Это дало возможность якобы "законно" распоряжаться их имуществом. В основном с заводов вывозят якобы лом и отправляют в РФ через порт в Бердянске.

Грабеж происходит подрядчиками-коллаборационистами под наблюдением солдат ВС РФ", - говорится в сообщении сопротивления. добавили в ЦНС.

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