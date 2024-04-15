С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома - сопротивление

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
berdyanskБердянск
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  177612 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  173898 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  175512 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  182856 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127872 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138030 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162453 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140017 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134615 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  118005 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома - сопротивление

С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома - сопротивление

  •  2627 просмотра
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен

  •  2619 просмотра
В Бразилии нашли лодку в море с разложенными телами

В Бразилии нашли лодку в море с разложенными телами

  •  3843 просмотра
Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

  •  5278 просмотра
В Днепре слышны звуки взрывов

В Днепре слышны звуки взрывов

  •  6164 просмотра
Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

  •  9518 просмотра
WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

  •  9475 просмотра
Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи

Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи

  •  9448 просмотра
В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты

В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты

  •  8531 просмотра
Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка

Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка

  •  9847 просмотра

Популярные

Президент Израиля: прошедшая ночная атака Ирана была "объявлением войны"

Президент Израиля: прошедшая ночная атака Ирана была "объявлением войны"

  •  29178 просмотра
Израиль хочет сформировать стратегический альянс против Ирана - Минбороны Израиля

Израиль хочет сформировать стратегический альянс против Ирана - Минбороны Израиля

  •  35123 просмотра
На Бахмутском направлении минометное подразделение пограничников удачно отработало по позиции россиян

На Бахмутском направлении минометное подразделение пограничников удачно отработало по позиции россиян

  •  34692 просмотра
Херсонская область: россияне ударили дроном по Одрадокомьянке, ранены два человека

Херсонская область: россияне ударили дроном по Одрадокомьянке, ранены два человека

  •  40625 просмотра
Днепропетровская область: ПВО сбила российскую ракету над Днепром, ранены по меньшей мере 5 человек

Днепропетровская область: ПВО сбила российскую ракету над Днепром, ранены по меньшей мере 5 человек

  •  45837 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  234615 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  274992 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  291664 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  296685 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  333803 просмотра

С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома - сопротивление

Россияне вывозят промышленное оборудование с оккупированных территорий Донецкой области под видом металлолома и отправляют его в Россию.

Война •   •  2627 просмотра
С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома - сопротивление

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен непосредственно в стриминговом сервисе, с такими функциями, как регулировка темпа, фильтрация по жанрам и настройкам, а также создание ремиксов для конкретных сценариев, например, тренировок.

Технологии •   •  2619 просмотра
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен

В Бразилии нашли лодку в море с разложенными телами

У побережья северной Бразилии была найдена лодка с разложенными телами, что стало поводом для расследования федеральных властей.

Криминал и ЧП •   •  3843 просмотра
В Бразилии нашли лодку в море с разложенными телами

Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Амман, Бейрут, Эрбиль и Тель-Авив как минимум до понедельника и изменила маршруты, чтобы избежать воздушного пространства над Израилем, Иорданией и Ираком на фоне эскалации напряженности после нападения Ирана на Израиль.

Общество •   •  5278 просмотра
Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

В Днепре слышны звуки взрывов

В Днепре, Украина, прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений об угрозе баллистического оружия с востока.

Война •   •  6164 просмотра
В Днепре слышны звуки взрывов

Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

Украина нанесла удар по российскому военному штабу в оккупированном Луганске британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, нанеся мощный удар по возможностям командования и контроля России в регионе.

Война •   •  9518 просмотра
Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

По словам неназванных западных чиновников, Израиль вскоре ответит на удар Ирана, в то время как США подталкивают Израиль к отказу от эскалации конфликта.

Война •   •  9475 просмотра
WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи

Представитель Израиля в ООН вспомнил слова Зеленского о том, что действия Ирана и России представляют угрозу для мира, и призвал Совет Безопасности прислушаться к тревожному звонку президента Украины.

Война •   •  9448 просмотра
Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи

В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты

Пять собак-терапевтов начали работать в аэропорту Стамбула, чтобы помочь снять стресс у тревожных пассажиров, позволяя им взаимодействовать со специально обученными собаками в определенные часы.

Общество •   •  8531 просмотра
В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты

Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка

Польша приказала рекордно сократить производство возобновляемой энергии из ветровых и солнечных электростанций из-за избытка электроэнергии, вызванного солнечной и ветреной погодой на фоне низкого спроса в выходные дни.

Экономика •   •  9847 просмотра
Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка