С Сумщины в целом эвакуировали 39 тыс. человек - ОВА

Из населенных пунктов Сумщины, где была объявлена эвакуация уже вывезли 39 тысяч человек, из них 7 тыс. - дети.

Об этом заявил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона.

По состоянию на сегодня, мы эвакуировали 39 тыс. человек, среди них 7 тыс. детей. В основном все дети из тех населенных пунктов, где была объявлена эвакуация. Нужно еще более 100 детей эвакуировать, я думаю, что это произойдет в ближайшее время - сказал Артюх.

Он добавил, что большинство людей переезжают в более безопасные населенные пункты Сумщины, только 1000 человек выехали за пределы области.

Напомним,

Офис Генпрокурора сообщил, что 581 ребенок погиб в Украине в результате вооруженной агрессии рф.