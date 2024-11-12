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С Сумщины в целом эвакуировали 39 тыс. человек - ОВА

С Сумщины в целом эвакуировали 39 тыс. человек - ОВА

Киев  •  УНН

11:37 • 5719 просмотра

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Из опасных территорий Сумской области эвакуированы 39 тысяч человек, среди которых 7 тысяч детей. Большинство переселенцев остаются в пределах области, только тысяча выехала за ее пределы.

Из населенных пунктов Сумщины, где была объявлена эвакуация уже вывезли 39 тысяч человек, из них 7 тыс. - дети.

Об этом заявил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона.

По состоянию на сегодня, мы эвакуировали 39 тыс. человек, среди них 7 тыс. детей. В основном все дети из тех населенных пунктов, где была объявлена эвакуация. Нужно еще более 100 детей эвакуировать, я думаю, что это произойдет в ближайшее время

- сказал Артюх.

Он добавил, что большинство людей переезжают в более безопасные населенные пункты Сумщины, только 1000 человек выехали за пределы области.

Напомним,

 Офис Генпрокурора сообщил, что 581 ребенок погиб в Украине в результате вооруженной агрессии рф.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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