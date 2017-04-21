С.Ребров назвал завершенной борьбу за чемпионство в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. На послематчевой пресс-конференции встречи “Динамо” — “Шахтер”, главный тренер киевлян Сергей Ребров признал маловероятным чемпионство своих подопечных в украинской Премьер-лиге, передает УНН со ссылкой на сайт “Динамо”.
“Обе команды показали достойную игру. К сожалению, мы проиграли, но по отдаче и желанию играть в футбол у меня к ребятам претензий нет. Наше преимущество во втором тайме показывает, что команда на правильном пути. Так, не забили, проиграли. Уступили сильной и достойной команде, но к ребятам по отдаче у меня претензий нет”, — начал наставник.
Также С.Ребров пока поставил на первое место среди задач — борьбу за Кубок Украины.
“Да, возможно, борьба за чемпионство закончена (в УПЛ — ред.). Но на каждую игру будут приходить зрители, у нас есть мотивация. Я и раньше говорил, сейчас Кубок приобретает для нас особое значение. В этом турнире мы должны напомнить, что имеем команду, способную выигрывать титулы. Будем концентрироваться и на Кубке, и на чемпионате Украины”, — добавил украинский специалист.
Напомним, что благодаря голу Феррейра “горняки” праздновали гостевую победу над “Динамо” (1: 0).