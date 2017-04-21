С.Ребров назвав завершеною боротьбу за чемпіонство в УПЛ

“Обидві команди показали гідну гру. На жаль, ми програли, але за віддачею і бажанням грати в футбол у мене до хлопців претензій немає. Наша перевага в другому таймі показує, що команда на правильному шляху. Так, не забили, програли. Поступилися сильній та гідній команді, але до хлопців по віддачі у мене претензій немає”, — розпочав наставник.

Також С.Ребров наразі поставив на перше місце серед завдань — боротьбу за Кубок України.

“Так, можливо, боротьба за чемпіонство закінчена (в УПЛ — ред.). Але на кожну гру будуть приходити глядачі, у нас є мотивація. Я і раніше казав, зараз Кубок набуває для нас особливе значення. У цьому турнірі ми повинні нагадати, що маємо команду, здатну вигравати титули. Будемо концентруватися і на Кубку, і на чемпіонаті України”, — додав український фахівець.

Нагадаємо, що завдяки голу Факундо Феррейри “гірники” святкували гостьову перемогу над “Динамо” (1:0).