С.Полторак задекларировал 266,5 тыс. грн. зарплаты и квартиру

Согласно декларации, в прошлом году Степан Полторак получил заработной платы 266,5 тыс. грн, а его жена - 51 тыс. 248 грн.

В прошлом году С.Полторак имел наличные средства на следующие суммы: 1 млн 150 тыс. грн, 42 тыс. долл. Также он задекларировал средства на банковском счете - 168 тыс. 377 грн.

Как отмечается в документе, министр обороны имеет квартиру общей площадью 89 кв.м. В собственности жены министра - жилой дом в Харьковской области площадью 39,8 кв.м., а также земельный участок площадью 941 кв.м.

Также С.Полторак задекларировал авто Smartmicro, стоимостью 145 тыс. грн. Отмечается, что владелицей авто является жена.