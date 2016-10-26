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15 марта, 19:03 • 116513 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170711 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140570 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132832 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114232 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106320 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102065 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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С.Полторак задекларировал 266,5 тыс. грн. зарплаты и квартиру

С.Полторак задекларировал 266,5 тыс. грн. зарплаты и квартиру

Киев • УНН

 • 9004 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак в своей электронной декларации указал, что имеет в собственности квартиру и получил 266,5 тыс. грн зарплаты, передает УНН.

Согласно декларации, в прошлом году Степан Полторак получил заработной платы 266,5 тыс. грн, а его жена - 51 тыс. 248 грн.

В прошлом году С.Полторак имел наличные средства на следующие суммы: 1 млн 150 тыс. грн, 42 тыс. долл. Также он задекларировал средства на банковском счете - 168 тыс. 377 грн.

Как отмечается в документе, министр обороны имеет квартиру общей площадью 89 кв.м. В собственности жены министра - жилой дом в Харьковской области площадью 39,8 кв.м., а также земельный участок площадью 941 кв.м.

Также С.Полторак задекларировал авто Smartmicro, стоимостью 145 тыс. грн. Отмечается, что владелицей авто является жена.

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