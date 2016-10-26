С.Полторак задекларировал 266,5 тыс. грн. зарплаты и квартиру
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак в своей электронной декларации указал, что имеет в собственности квартиру и получил 266,5 тыс. грн зарплаты, передает УНН.
Согласно декларации, в прошлом году Степан Полторак получил заработной платы 266,5 тыс. грн, а его жена - 51 тыс. 248 грн.
В прошлом году С.Полторак имел наличные средства на следующие суммы: 1 млн 150 тыс. грн, 42 тыс. долл. Также он задекларировал средства на банковском счете - 168 тыс. 377 грн.
Как отмечается в документе, министр обороны имеет квартиру общей площадью 89 кв.м. В собственности жены министра - жилой дом в Харьковской области площадью 39,8 кв.м., а также земельный участок площадью 941 кв.м.
Также С.Полторак задекларировал авто Smartmicro, стоимостью 145 тыс. грн. Отмечается, что владелицей авто является жена.