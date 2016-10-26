С.Полторак задекларував 266,5 тис. грн. зарплати і квартиру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак у своїй електронній декларації вказав, що має у власності квартиру і отримав 266,5 тис. грн зарплатні, передає УНН.
Згідно з декларацією, минулого року Степан Полторак отримав заробітної плати 266,5 тис. грн, а його дружина - 51 тис. 248 грн.
У минулому році С.Полторак мав готівкові кошти на такі суми: 1 млн 150 тис. грн, 42 тис. дол. Також він задекларував кошти на банківському рахунку - 168 тис. 377 грн.
Як зазначається в документі, міністр оборони має квартиру загальною площею 89 кв.м. У власності дружини міністра - житловий будинок у Харківській області площею 39,8 кв.м., а також земельна ділянка площею 941 кв.м.
Також С.Полторак задекладував авто Smartmicro, вартістю 145 тис. грн. Зазначається, що власницею авто є дружина.