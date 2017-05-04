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С.Полторак: главной версией взрывов в Балаклее является террористический акт

Киев • УНН

 • 11230 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Главной версией причин взрывов на складах оружия в Балаклее является террористический акт. Об этом во время встречи с представителями органов местной власти и общественности Балаклее сообщил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С.Полторак: главной версией взрывов в Балаклее является террористический акт

"Главной версией является террористический акт, работа диверсионно-разведывательной группы. Проводятся экспертизы, чтобы выяснить каким образом было осуществлено подрыв хранилища. В ближайшее время будем иметь результат. Однозначно, все эксперты делают вывод, что это был именно подрыв хранилища", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

По его словам, сейчас идет следствие по выяснению причин событий той ночи, когда произошло ЧП в Балаклее.

"Проводятся заключительные экспертизы с целью выяснения причин и обстоятельств взрыва складов в Балаклее", - отметил С.Полторак.

Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как сообщал УНН, более 28,9 тыс. Боеприпасов изъято в районе Балаклеи.

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