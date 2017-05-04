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С.Полторак: головною версією вибухів у Балаклії є терористичний акт

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Головною версією причин вибухів на складах зброї у Балаклії є терористичний акт. Про це під час зустрічі з представниками органів місцевої влади та громадськості Балаклії повідомив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

С.Полторак: головною версією вибухів у Балаклії є терористичний акт

“Головною версією є терористичний акт, робота диверсійно-розвідувальної групи. Проводяться експертизи, аби з’ясувати у який спосіб було здійснено підрив сховища. Найближчим часом матимемо результат. Однозначно, всі експерти роблять висновок, що це був саме підрив сховища, — підкреслив глава оборонного відомства.

За його словами, наразі триває слідство щодо з’ясування причин подій тієї ночі, коли сталася надзвичайна подія в Балаклії.

“Проводяться заключні експертизи з метою з’ясування причин та обставин підриву складів у Балаклії”, — зазначив С.Полторак.

Нагадаємо, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Як повідомляв УНН, понад 28,9 тис. боєприпасів вилучено у районі Балаклії.

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