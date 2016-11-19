С.Полторак поручил за два места создать реестр имущества и земель Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В течение двух месяцев должен быть создан реестр всех фондов и земель Министерства обороны Украины. Такую задачу поставил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время совещания с руководителями квартирно-эксплуатационных подразделений всех уровней, которая состоялась в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Министр обороны Украины заслушал руководителя рабочей группы - начальник отдела нормативно-методического обеспечения и мониторинга владения и использования имущества и земель обороны Ивана Базарко по проверке состояния учета и использования фондов, земель, арендных отношений и инвестиционной деятельности в Одесском гарнизоне. В процессе работы комиссии был выявлен ряд нарушений. По всем фактам министр обороны Украины поручил провести расследование и передать материалы в правоохранительные органы.
"Я даю руководителям квартирно-эксплуатационных органов и подразделений Управления капитального строительства задачи: в течение двух месяцев разобраться и создать учет фондов и земель. Создать в электронном и бумажном виде соответствующие альбомы. По всем выявленным проблемным вопросам доложить соответствующим образом руководству и отработать пути их решения. По завершению этого срока и после соответствующей проверки, времени у вас больше не будет. Я буду принимать жесткие меры ", - поставил четкую задачу Министр обороны Украины подчиненным во время совещания.
Кроме этого, глава оборонного ведомства приказал комиссии продолжить работу в других гарнизонах.