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С.Полторак доручив за два місця створити реєстр майна та земель Міноборони

С.Полторак доручив за два місця створити реєстр майна та земель Міноборони

Київ • УНН

 • 8628 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Упродовж двох місяців має бути створено реєстр усіх фондів та земель Міністерства оборони України. Таке завдання поставив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час наради з керівниками квартирно-експлуатаційних підрозділів усіх рівнів, яка відбулася у Києв, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.

Міністр оборони України заслухав керівника робочої групи — начальника відділу нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння і використання майна та земель оборони Івана Базарко щодо перевірки стану обліку та використання фондів, земель, орендних відносин та інвестиційної діяльності в Одеському гарнізоні. У процесі роботи комісії було виявлено низку порушень. За усіма фактами міністр оборони України доручив провести розслідування та передати матеріали до правоохоронних органів.

"Я даю керівникам квартирно-експлуатаційних органів та підрозділів Управління капітального будівництва завдання: упродовж двох місяців розібратися й створити облік фондів та земель. Створити в електронному та паперовому вигляді відповідні альбоми. За усіма виявленими проблемними питаннями доповісти відповідним чином керівництву та відпрацювати шляхи їх вирішення. По завершенню цього терміну і після відповідної перевірки, часу у вас більше не буде. Я прийматиму жорсткі заходи", — поставив чітке завдання Міністр оборони України підлеглим під час наради.

Окрім цього, очільник оборонного відомства наказав комісії продовжити роботу в інших гарнізонах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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