S & P понизило рейтинг ПриватБанка до выборочного дефолта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинг ПриватБанка "с уровня" R "(под наблюдением регулирующего органа) до" SD "(выборочный дефолт), передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
В документе агентства указано, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабря 2016 года ввел временную администрацию в банке, осуществив конвертацию еврооблигаций в капитал.
"Мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт по обязательствам банка, поскольку, как мы понимаем, держатели облигаций не получат выплат в рамках этой операции. Мы оцениваем эту ситуацию как выборочный, а не общий дефолт, поскольку в отношении других обязательств ПриватБанка пока не было объявлено дефолта ", - говорится в сообщении агентства.
Эксперты S & P отметили, что пересмотр рейтинга ПриватБанка возможен после получения достаточных для оценки кредитоспособности банка данных.
18 декабря прошлого года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка. Вскоре после этого S & P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка до уровня "R" (под наблюдением регулирующего органа).
По условиям национализации, еврооблигации ПриватБанка подлежали процедуре bail-in (конвертации долга кредиторов в капитал). Национальный банк Украины рассматривает их как обязательства, связанные с бывшими владельцами банка.
Напомним, Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до "RD".