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S & P понизило рейтинг ПриватБанка до выборочного дефолта

S & P понизило рейтинг ПриватБанка до выборочного дефолта

Киев • УНН

 • 11311 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинг ПриватБанка "с уровня" R "(под наблюдением регулирующего органа) до" SD "(выборочный дефолт), передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

В документе агентства указано, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабря 2016 года ввел временную администрацию в банке, осуществив конвертацию еврооблигаций в капитал.

"Мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт по обязательствам банка, поскольку, как мы понимаем, держатели облигаций не получат выплат в рамках этой операции. Мы оцениваем эту ситуацию как выборочный, а не общий дефолт, поскольку в отношении других обязательств ПриватБанка пока не было объявлено дефолта ", - говорится в сообщении агентства.

Эксперты S & P отметили, что пересмотр рейтинга ПриватБанка возможен после получения достаточных для оценки кредитоспособности банка данных.

18 декабря прошлого года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка. Вскоре после этого S & P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка до уровня "R" (под наблюдением регулирующего органа).

По условиям национализации, еврооблигации ПриватБанка подлежали процедуре bail-in (конвертации долга кредиторов в капитал). Национальный банк Украины рассматривает их как обязательства, связанные с бывшими владельцами банка.

Напомним, Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до "RD".

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