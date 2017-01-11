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S&P знизило рейтинг ПриватБанку до вибіркового дефолту

S&P знизило рейтинг ПриватБанку до вибіркового дефолту

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило рейтинг ПриватБанку" з рівня “R” (під наглядом регулюючого органу) до “SD” (вибірковий дефолт), передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

У документі агенства вказано, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у грудні 2016 року ввів тимчасову адміністрацію у банку, здійснивши конвертацію єврооблігацій в капітал.

“Ми розглядаємо конвертацію боргу в капітал як вибірковий дефолт за зобов’язаннями банку, бо, як ми розуміємо, тримачі облігацій не отримають виплат у рамках цієї операції. Ми оцінюємо цю ситуацію як вибірковий, а не загальний дефолт, оскільки щодо інших зобов’язань ПриватБанку наразі не було оголошено дефолту”, - йдеться в повідомленні агенства.

Експерти S&P зазначили, що перегляд рейтингу ПриватБанку можливий після отримання достатніх для оцінки кредитоспроможності банку даних.

18 грудня минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Невдовзі після цього S&P знизило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги банку до рівня “R” (під наглядом регулюючого органу).

Згідно з умовами націоналізації, єврооблігації ПриватБанку підлягали процедурі bail-in (конвертації боргу кредиторів у капітал). Національний банк України розглядає їх як зобов’язання, пов’язані з колишніми власниками банку.

Нагадаємо, Fitch знизило рейтинг ПриватБанку до "RD".

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