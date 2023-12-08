С октября из-за коронавируса умерли 343 украинца, среди них два ребенка
Киев • УНН
В Украине с октября от COVID-19 умерли 343 человека, в том числе двое детей. В Минздраве напоминают, если человек заболел он должен находиться дома и использовать маску в случае необходимости выйти в общественное место.
С начала октября от коронавирусной инфекции умер 341 взрослый человек и двое детей. Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал во время брифинга, передает корреспондентка УНН.
Относительно смертельных случаев, то в подавляющем большинстве мы сейчас говорим именно о смертельных случаях в результате ковида. И здесь не должны забывать о том, что люди из группы риска. Они являются наиболее уязвимыми к тяжелому течению или именно риску летального исхода. Относительно количества, то с октября это 343 летальных случая и, к сожалению, есть два ребенка в возрасте до 17 лет
Детали
Игорь Кузин отметил, что если человек заболел он должен находиться дома и использовать маску в случае необходимости выйти в общественное место. Если у больного есть сопутствующие тяжелые заболевания, избыточный вес или он относится к группе риска, то обращение к врачу должно происходить максимально быстро.
Также он отметил, что по меньшей мере 12 млн украинцев даже не имеют второго бустера, то есть "по сути они не имеют полноценного иммунитета". Поэтому, по словам санврача, вакцинация должна быть основой для профилактики здоровья каждого украинца.
Напомним
6 декабря Игорь Кузин сообщал, что по состоянию на эту неделю превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ зафиксировано только в Черновицкой области.
С октября из-за коронавируса умерли 343 украинца, среди них два ребенка
В Украине с октября от COVID-19 умерли 343 человека, в том числе двое детей. В Минздраве напоминают, если человек заболел он должен находиться дома и использовать маску в случае необходимости выйти в общественное место.
На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов
На Таврическом направлении украинские войска отражают вражеские наступления, уничтожив 466 человек личного состава и 20 единиц военной техники противника, несмотря на артиллерийские, авиационные и бронетанковые удары со стороны противника.
В Одесской области открыт первый Дия.Центр - Кипер
В Дія. Центре имеется и отдельное место для проведения консультаций по поддержке предпринимательства и есть оборудование для выдачи паспортных документов.
Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%
Строительство водопровода для городов, пострадавших от затопления Каховской ГЭС, завершено на 87%, и он будет обслуживать более миллиона человек. Проект реализуется при поддержке USAID и предусматривает проведение комплексного технического аудита.
Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог
На 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.
Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта
Мэр Киева Виталий Кличко оценил последствия затопления тоннеля синей ветки метрополитена, обсудив с начальником метрополитена Виктором Брагинским причины и сроки ремонта.
кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество осудить решение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх в Париже.
Необходимы для вступления в ЕС: Зеленский подписал ряд законов, которые Рада приняла несколько часов назад
Президент Украины Зеленский подписал евроинтеграционные законы, в частности о расширении штата НАБУ и разрешение НАПК проверять имущество, приобретенное до назначения на должность.
Безответственное решение: Украина осуждает МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024
Украина осуждает решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к Играм-2024, ссылаясь на их общую ответственность в конфликте.
Затопление тоннеля Киевского метрополитена: расследуют служебную халатность
Сегодня столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро.