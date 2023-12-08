С октября из-за коронавируса умерли 343 украинца, среди них два ребенка

С начала октября от коронавирусной инфекции умер 341 взрослый человек и двое детей. Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

Относительно смертельных случаев, то в подавляющем большинстве мы сейчас говорим именно о смертельных случаях в результате ковида. И здесь не должны забывать о том, что люди из группы риска. Они являются наиболее уязвимыми к тяжелому течению или именно риску летального исхода. Относительно количества, то с октября это 343 летальных случая и, к сожалению, есть два ребенка в возрасте до 17 лет - сказал Игорь Кузин.

Детали

Игорь Кузин отметил, что если человек заболел он должен находиться дома и использовать маску в случае необходимости выйти в общественное место. Если у больного есть сопутствующие тяжелые заболевания, избыточный вес или он относится к группе риска, то обращение к врачу должно происходить максимально быстро.

Также он отметил, что по меньшей мере 12 млн украинцев даже не имеют второго бустера, то есть "по сути они не имеют полноценного иммунитета". Поэтому, по словам санврача, вакцинация должна быть основой для профилактики здоровья каждого украинца.

Напомним

6 декабря Игорь Кузин сообщал, что по состоянию на эту неделю превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ зафиксировано только в Черновицкой области.